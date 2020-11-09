الأمن العام يضبط 952 قطعة سلاح ناري وينفذ 441 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضُبط خلالها 412 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 36 عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن الدقهلية –الشرقية –السويس -أسيوط بإجمالي مضبوطات 39 قطعة سلاح ناري، رشاشجرينوف، ورشاش برتا، 31 بندقية آلية، مسدسين، 3 بنادق خرطوش، فرد محلي، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، و 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و500 جرام مخدر الأفيون، و 59 قرص مخدر، و9 كيلو جرام لمخدر البانجو.

الجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها مخدرات، أسلحة نارية، سرقات بالإكراه.

وضبط (962) قطعة سلاح نارى(103 بندقية آلية– 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة –58مسدس،

646 فرد محلي الصنع، 1943 طلقة مختلفة الأعيرة، 1399 قطعة سلاح أبيض، 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها بندقيتين خرطوش، مسدسين،

15 فرد محلي، 8 طلقات مختلفة الأعيرة ، أدوات التصنيع، بالإضافة إلى ضبط 17 تشكيل عصابي، ضموا 43 متهمًا، ارتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة و 68 قضية أحداث وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

كما تم كشف غموض 63 حادث متنوع أبرزهم؛ قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 108 متهمًا، وتنفيذ 441 ألف حكم قضائي.