أستاذ صحة: مقبلون على شتاء صعب.. وهذا هو الحل الوحيد لتجنب إصابة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الفترة المقبلة حرجة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف المر، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "أننا مقبلون على شتاء صعب، وما نملكه هو ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وقدم أستاذ الصحة العامة، نصيحة للمواطنين بمنع التجمعات داخل المنازل، وإلغاء حفلات أعياد الميلاد والولائم والعزومات، إضافةً إلى ارتداء الكمامة عند الشعور بنزلات البرد.

في ظل استعداد العالم لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأمل المنتظر للتوصل إلى لقاح فعال، أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech أن اللقاح الذي طورته كان فعالًا بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب الجارية.