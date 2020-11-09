وزير التنمية المحلية يشيد بجهود محافظات المرحلة الثانية في إنجاح انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بجهود محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على مدار يومي التصويت، من أجل إنجاح العملية الانتخابية، والحرص على بذل أقصى جهد للخروج بالانتخابات بصورة جيدة تليق باسم مصر، من حيث عملية التنظيم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكل الناخبين.

ووجّه وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الاثنين، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر والتجهيزات والتيسيرات التي تم توفيرها لكبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، فضلًا عن التجهيزات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال شعراوي: "المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي عقدت في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء)، شهدت إقبالا من قبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات، خاصة المرأة والشباب وكبار السن".

وتوجه بالشكر لجميع الناخبين، الذين حرصوا على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية تحت إشراف قضائي كامل؛ لاستكمال الحياة النيابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وإعلاء دولة القانون ومواصلة مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية، مشيدًا بحرص الشباب على التوافد على اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى التزام العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الثانية بالحيادية والشفافية التامة والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.

وأكد التزام المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وكذا عمليات التطهير والتعقيم التي استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمشاركة المرأة في عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية، واستكمالها مسيرة المشاركة الإيجابية للمرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها، مؤكداً أن المرأة دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.

ووجه شعراوي خالص التحية لكافة العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز والقيادات المحلية بالمحافظات، التي شهدت سقوط أمطار غزيرة والسيول، والذين ساهموا فى تسهيل وتيسير عمليات تصويت المواطنين، والعمل على مدار ساعات لرفع تراكمات مياه الأمطار من أمام عدد من اللجان وعدم التأثير على العملية الانتخابية، والتي كانت تعيق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.. كما وجه الشكر للعاملين في غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بمحافظات المرحلة الثانية على المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة مستجدات الانتخابات على مدار يومي التصويت.