رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزير الزراعة لمتابعة مشروعات الثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة مكونات المشروع والذي يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة في الاستزراع السمكي، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعي بأهمية الاستزراع السمكي في مصر والدول العربية وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلى وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.

وقال الوزير إنه في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تم السعي لطرح المشروع على المستثمرين والقطاع الخاص، وتقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية، حيث أبدت استعدادها لتأجير المشروع، كما أن الشركة لها خبرات سابقة في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الأساسية باستخدام الطرق الحديثة، وإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء المزارع السمكية وإقامة وتشغيل منافذ بيع المنتجات.

ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في المراحل المتقدمة للتفاوض مع الشركة حول باقي تفاصيل إدارة المشروع، لاسيما في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم الشركة ضخها، والتي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة الانتاج من الأسماك سواء للسوق المحلي أو للتصدير، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة عائدات مصر من التصدير.