بدء فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلقت فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول، استمرارًا للجهود المعنية بتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وتفعيلا لمزيد من اتفاقيات وفرص التعاون بين البلدين؛ لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر وسبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في هذا الشأن، وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان، اليوم - أن هذه الفعالية الافتراضية، والذى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) بالتعاون مع سفارة مصر في المملكة المتحدة وإدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) في مصر، تعتبر بديلًا لبعثتي طرق الأبواب التي تقوم بها الجمعية المصرية البريطانية من مصر إلى المملكة المتحدة، وبعثة التعاون التجاري التي تقوم بها الغرفة المصرية البريطانية من المملكة المتحدة إلى جمهورية مصرالعربية.

وأشارت السفارة إلى أن الفعالية، التى تستمر حتى 12 نوفمبر الجارى، يشهدها عدد من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية وكبار متخذي القرار، وقادة الشركات في أبرز القطاعات، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير طارق عادل السفير المصري في لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وإيان جاري رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

ومن جانبه، رحب السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز بالحدث باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، معربًا عن أمله في أن تؤدي التبادلات والمحادثات إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

وبدوره، قال إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: "نحن نعمل على خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات والاستفادة منها.. وفي الأونة الأخيرة نشهد أن كلا من بريطانيا ومصر يعطيان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة القادمة".

ومن ناحيته، قال رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن "مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، كما تتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري، وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام مزيد من الصفقات والاتفاقيات"، مشيرًا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة، التي يفرضها الواقع والتحول إلى النمط.

وتناقش الفعالية على مدار أيامها الأربعة عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل مجال الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات، والتعليم وترسيخ التحول الرقمي على مستوى جميع الصناعات.​