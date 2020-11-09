بدء فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
انطلقت فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول، استمرارًا للجهود المعنية بتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وتفعيلا لمزيد من اتفاقيات وفرص التعاون بين البلدين؛ لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر وسبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في هذا الشأن، وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان، اليوم - أن هذه الفعالية الافتراضية، والذى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) بالتعاون مع سفارة مصر في المملكة المتحدة وإدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) في مصر، تعتبر بديلًا لبعثتي طرق الأبواب التي تقوم بها الجمعية المصرية البريطانية من مصر إلى المملكة المتحدة، وبعثة التعاون التجاري التي تقوم بها الغرفة المصرية البريطانية من المملكة المتحدة إلى جمهورية مصرالعربية.
وأشارت السفارة إلى أن الفعالية، التى تستمر حتى 12 نوفمبر الجارى، يشهدها عدد من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية وكبار متخذي القرار، وقادة الشركات في أبرز القطاعات، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير طارق عادل السفير المصري في لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وإيان جاري رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
ومن جانبه، رحب السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز بالحدث باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، معربًا عن أمله في أن تؤدي التبادلات والمحادثات إلى مزيد من التعاون في المستقبل.
وبدوره، قال إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: "نحن نعمل على خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات والاستفادة منها.. وفي الأونة الأخيرة نشهد أن كلا من بريطانيا ومصر يعطيان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة القادمة".
ومن ناحيته، قال رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن "مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية في المنطقة، كما تتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري، وهو ما نرى مردوده الآن في سعي البلدين لإبرام مزيد من الصفقات والاتفاقيات"، مشيرًا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة، التي يفرضها الواقع والتحول إلى النمط.
وتناقش الفعالية على مدار أيامها الأربعة عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل مجال الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات، والتعليم وترسيخ التحول الرقمي على مستوى جميع الصناعات.
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