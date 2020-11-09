استغرقت ساعة.. تفاصيل زيارة قائد الأسطول البحرى الأمريكي قلعة قايتباى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أسامة الصياد مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية أن قائد الأسطول البحرى الأمريكي أجرى جولة سياحية بالقلعة الأثنين استمرت لمدة ساعة حيث رافقه وفد بحرى رفيع المستوى. وأوضح «الصياد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم – أن قائد الأسطول البحرى الأمريكي تفقد منطقة الاسوار والابراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة واعجب بما شاهده في القلعة مشيراً إلى أنه تم توفير مترجمة من القلعة لمرافقة الوفد والقيام باعمال الترجمة حيث قدمت شرحاً وافياً للوفد عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة. وأضاف أن الزيارة شملت معرض الاحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو والسراديب مشيراً إلى استمرار الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة . استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) استغرقت ساعة .. قائد الأسطول البحرى الأمريكي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الابراج والسراديب (صور) الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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