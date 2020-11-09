شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية تتفقد منطقة السوق ومقلب القمامة وشارح الرشاح بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الاثنين، جولة تفقديه لمصرف اسكندر المغطى بشارع الرشاح ومنطقه السوق بشارع نادى باريس ونقطه تجمع القمامة المحطة بمدينه قليوب، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد مصرف إسكندر المغطى بشارع الرشاح وذلك لتشجيره وتجميله وعمل حدائق به بالإضافة إلى عمل أماكن انتظار للسيارات واستغلال عرض الشارع الاستغلال الأمثل الذي يعود على المواطن بالنفع، وذلك برفقة السيد عبدالعظيم نائب رئيس مدينه قليوب.

كما تم تفقدت نائب المحافظ منطقه السوق بشارع نادى باريس وذلم لتنظيم وتهذيب البائعين بالمنطقه، بالإضافه الى وضع سيارات القمامه في مدخل ومخرج السوق لإزاله كافه تراكمات القمامه به وسرعه تنظيف الشارع.

وشملت الجولة تفقد نقطه تجمع القمامة بقليوب المحطة، حيث أكدت ريان على نائب رئيس المدينه ضرورة نقل تراكمات القمامه أولا بأول الى مدفن أبو زعبل وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين بالاضافه الى سرعه الاستجابه لشكاوى المواطنين.