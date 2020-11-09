شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة سيوة يعلن توزيع ١١٤ كارت للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة عن توزيع عدد ١١٤ كارت للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

تم توزيع الكروت على المستفيدين بحضور عثمان عبدالخالق مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة و هود عبدالسلام رئيس قرية أم الصغير.

كما صرح رئيس المركز بأن جميع أسر تكافل وكرامة معافاة من المصروفات الدراسية ( ابتدائي- إعدادي-ثانوي) بمراحلها المختلفة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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