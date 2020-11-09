«الإسعافات الأولية وفيروس كورونا» في تدريب جامعة قناة السويس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن الإسعافات الأولية والوقاية من فيروس كورونا، وذلك لتلاميذ مدرسة المدينة المنورة الابتدائية بالإسماعيلية.

وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للجامعة، وقالت دكتورة وفاء داود عميد تمريض القناة ان البرنامج يأتى فى اطار توجيهات الدكتور احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بالتوجه نحو المجتمع والبيئة المحيطة، وتدريب أفراده ورفع الوعي لديهم بقضايا ومشكلات المجتمع، ومحاولة إيجاد حلول لها.

وقام بالتدريب الدكتور غنيم السيد غنيم المدرس بكلية التمريض، حيث تناول الإسعافات الأولية في حالات النزيف وأنواعه الداخلي والخارجي، والجروح وانواعها، الكسور وانواعها، الإغماء، وهي أكثر الحالات التي يتعرض لها الأطفال بالمدارس، وكيفية عمل الإسعافات الأولية لكل حالة منها.

وتطرق للوقاية من فيروس كورونا، أعراضه، وكيفية الوقاية منه بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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