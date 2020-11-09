شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة المنوفية الطبية توقع الكشف الطبي على 250 من أهالي منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب في إطار الأسبوع البيئي الثقافي الثامن الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة .تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة

قامت إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية متكاملة من كلية الطب إلى جعية منوف للتنمية الاجتماعية بمدينة منوف ضمت 4 تخصصات طبية .و قامت القافلة بالكشف وتقديم العلاج المجاني لنحو 250 مريض من أهالي منوف الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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