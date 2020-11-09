شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تحقق ضعف قائمة أبناء مصر فى دائرتى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حققت القائمة الوطنية من أجل مصر ضعف الأصوات التى حصلت عليها قائمة أبناء مصر تقريبا فى انتخابات مجلس النواب بدائرتى محافظة شمال سيناء .
وأكد مصدر فى محافظة شمال سيناء أن القائمة الوطنية من أجل مصر صلت على نحو 35 ألف صوتا بدائرتى محافظة شمال سيناء ( الأولى والثانية ) .. بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 18 ألف صوتا على مستوى الدائرتين ( العريش والحسنة ) .
ومما يذكر أنه سبق الاعلان عن اعادة الانتخابات على المقعدين الفرديين بدائرتى المحافظة والحاصلين على أعلى الأصوات فى انتخابات مجلس النواب .
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