شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تحقق ضعف قائمة أبناء مصر فى دائرتى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت القائمة الوطنية من أجل مصر ضعف الأصوات التى حصلت عليها قائمة أبناء مصر تقريبا فى انتخابات مجلس النواب بدائرتى محافظة شمال سيناء .

وأكد مصدر فى محافظة شمال سيناء أن القائمة الوطنية من أجل مصر صلت على نحو 35 ألف صوتا بدائرتى محافظة شمال سيناء ( الأولى والثانية ) .. بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 18 ألف صوتا على مستوى الدائرتين ( العريش والحسنة ) .

ومما يذكر أنه سبق الاعلان عن اعادة الانتخابات على المقعدين الفرديين بدائرتى المحافظة والحاصلين على أعلى الأصوات فى انتخابات مجلس النواب .