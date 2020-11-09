شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 444 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي في حادث بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفي «محمد .ع. ع. ي» بقيمة 106 آلاف و454 ريالا سعوديا، بما يوازي 444 ألفاً و978 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى«محمد .ع. ع. ي» لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة من الشركات القابضة بالدمام بمهنة مهندس كهربائي عام، وقد توفي نتيجة حادث مروري بطريق الظهران- بقيق، وتم دفن الجثمان بمقابر الدمام بالسعودية بناءاً على رغبة ذويه.

ولفت الملحق العمالي إلى أنه تم التواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته المالية، وقد قامت الشركة بتحويل مبلغ 106 ألاف و454 ريالات سعودية إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض وتم إرسال صورة التحويل إلى مكتب التمثيل العمالي للتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى مصر، وإخطار ورثة المتوفى لاستلامه من بنك ناصر.