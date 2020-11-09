شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 22 منشأة غذائية غير مرخصة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية ومشتول السوق وفاقوس وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشأت الغذائية، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢٢ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم ١٢ منشأة بمركز فاقوس، و ٨ منشآت بمركز الحسينية، و ٢ منشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٩١٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن" لحوم، حلوي، زيت طعام، مخللات"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١١٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير ٩٧ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالحسينية ومشتول السوق وفاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.