شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة سيوة يعلن وصول معدات حفر الآبار الجوفية العميقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم وصول معدات حفر الآبار الجوفية العميقة لمركز ومدينة سيوة، وأنه من المقرر البدء في حفر الآبار الجوفية العميقة بنطاق مركز ومدينة سيوة بمنطقة أبوبكر الصديق، وسيتم استكمال حفر باقي الآبار تباعاً حسب الأولوية. كما رئيس مركز ومدينة سيوة، بأن لجنة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والصرف الزراعي والهيئة الهندسية واللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي وبحضور أ.محمد بكر نائب رئيس المركز وم. سمير غنيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والشعبيين قد أنهوا عملية المعاينة على الطبيعة لجميع مواقع الآبار العميقة بجميع المناطق بالمركز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز ومدينة سيوة يعلن وصول معدات حفر الآبار الجوفية العميقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.