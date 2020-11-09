شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الزقازيق» تهنيء فريق كلية الحاسبات بحصوله على المركز الثاني بمسابقة Zoohacathon 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، تهنئه إلي فريق Marine Savior بكلية الحاسبات والمعلومات لفوزه بالمركز الثاني بمسابقة زوو هاكثون Zoohacathon 2020 علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، حيث يعد الفوز تهيئة لرفع المنافسة إلي المستوي الدولي ، وأعرب رئيس الجامعة عن دعمه الكامل للفريق استعدادا لتحقيق المراكز المتقدمة دائما لرفع اسم الجامعة في المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن ما حققه الفريق أسعد كل من ينتمي للكلية ، مشيدا بالجهود التي بذلت وأسفرت عن تلك النتيجة المشرفة وهذا المركز المتقدم .

جدير بالذكر أن مسابقة Zoohackathon 2020 مسابقة عالمية تديرها وزارة الخارجية الأمريكية والتي تسخر قوة الابتكار التكنولوجي وزيادة الوعي العام لمكافحة الاتجار بالحياة البرية. فهو يجمع بين المبرمجين وطلاب الجامعات وخبراء الحفاظ على الحياة البرية وحدائق الحيوان والمنظمات الأكاديمية وغير الحكومية الأخرى لتطوير أفكار حلول تقنية عرضية / إطار سلكي على مدار 2.5 يوم. تهدف إلى تحويل أفكار الحلول هذه إلى تقنيات واقعية يمكن أن تساعد في مكافحة الإتجار بالحياة البرية في المستقبل.

وتضمن فريق جامعة الزقازيق ستة من الطلاب وهم محمد السيد، ومحمد فوزى ،و محمد مجدى ،و عمر الحسينى، وبسمة خالد، وريناد إبراهيم، في إطار مشاركة 386 متسابق فى 105 فريق من 22 دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا .