شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزباكستان: الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف الإمام الأكبر ستبقى خالدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب السفير آيبك عارف عثمانوف، سفير أوزباكستان بالقاهرة، عن سعادته بالمدة التي قضاها في العمل الدبلوماسي في القاهرة، وقال: عملت في مصر 7 سنوات شعرت فيها أنني أوزباكي مصري. وقال سفير أوزباكستان بالقاهرة، خلال لقائه د.أحمد الطيب،شيخ الأزهر، اليوم الاثنين : شرفت خلال فترة عملى بالقاهرة بالتعاون مع الأزهر ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأوزباكستان بقدر ما استطعت. وأضاف : «الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف فضيلتكم ولقاءاتي معكم ستبقى مخلدة في ذاكرتي أمد الدهر، سأظل مدينًا لما تعلمته منكم وما اكتسبته من خبرات أثقلت معارفي، وسوف أعمل على تنفيذ كافة توصياتكم ومبادراتكم».
وأكد السفير الأوزباكي أن زيارة شيخ الأزهر إلى أوزباكستان مرتين كانت زيارات تاريخية خلقت علاقات قوية بين مصر وأوزباكستان وجعلت العلاقات بين البلدين استراتيجية ومهمة، وقد وثقت أوزباكستان هذه الزيارات وترجمت كلمات الإمام إلى الأوزباكية والروسية لما لها من أهمية كبرى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أوزباكستان: الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف الإمام الأكبر ستبقى خالدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.