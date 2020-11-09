شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزباكستان: الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف الإمام الأكبر ستبقى خالدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير آيبك عارف عثمانوف، سفير أوزباكستان بالقاهرة، عن سعادته بالمدة التي قضاها في العمل الدبلوماسي في القاهرة، وقال: عملت في مصر 7 سنوات شعرت فيها أنني أوزباكي مصري. وقال سفير أوزباكستان بالقاهرة، خلال لقائه د.أحمد الطيب،شيخ الأزهر، اليوم الاثنين : شرفت خلال فترة عملى بالقاهرة بالتعاون مع الأزهر ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأوزباكستان بقدر ما استطعت. وأضاف : «الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف فضيلتكم ولقاءاتي معكم ستبقى مخلدة في ذاكرتي أمد الدهر، سأظل مدينًا لما تعلمته منكم وما اكتسبته من خبرات أثقلت معارفي، وسوف أعمل على تنفيذ كافة توصياتكم ومبادراتكم».

وأكد السفير الأوزباكي أن زيارة شيخ الأزهر إلى أوزباكستان مرتين كانت زيارات تاريخية خلقت علاقات قوية بين مصر وأوزباكستان وجعلت العلاقات بين البلدين استراتيجية ومهمة، وقد وثقت أوزباكستان هذه الزيارات وترجمت كلمات الإمام إلى الأوزباكية والروسية لما لها من أهمية كبرى.