شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الزقازيق» تكرم المشاركين بالملتقي الختامي للبرنامج التدريبي بمستشفيات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم عثمان شعلان رئيس جامعه الزقازيق، المشاركين في الملتقي الختامي للبرنامج بمستشفيات الجامعة، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة للأمراض الوقائية، والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كليه الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة حنان النحاس قائم بأعمال عميدة كلية الصيدلة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه الزقازيق، ولفيف من أعضاء ومعاوني هيئة التدريس وعد كبير من الطلاب.

وقدم رئيس جامعة الزقازيق التهنئة لطلاب البرنامج التدريبي بمستشفيات الجامعة لطلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية للعام الجامعي 2020م، وأشاد بدور الصيادلة وقطاع مستشفيات الجامعة لما قدمته من دور متميز في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .

ودعا الدكتور عثمان شعلان الطلاب إلى ضرورة التمسك بالإجراءات الوقائية في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد

في البداية يسعدني أن أرحب بكم في رحاب جامعة الزقازيق، هذه المؤسسة العلمية العريقة التي وضعت نصب عينيها منذ اليوم الأول لتأسيسها، بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعارف والمهارات وتدعيم خبراته وإطلاق قدراته وطاقاته، وتعزيز روح البحث والريادة والإبداع لديه، مع الالتزام بقواعد الخلق القويم والقيم الوطنية الأصيلة، ليكون عنصر فاعل ومؤثر في المجتمع .

جدير بالذكر أن الاحتفال بدأ بعرض ملخص للبرنامج التدريبي من إعداد وتقديم د. وائل صبري المشرف على الشؤون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق حيتمث تقسيم الطلاب إلى 6 مجموعات على أقسام إكلينيكيه مختلفة وهي ألباطنه والطواري العناية المركزة والقلب والأطفال والأورام والجلدية من خلال محاضرات نظريه بكل الأقسام وجاء الجانب العملي من خلال محاضرات إلكترونية بالإضافة إلى تطبيق العلاج الكيمائي والتغذية الجيدة لمرضي العناية المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد .

وأشاد الدكتور عبدالسلام عيد عميد كليه الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق بالتعاون المثمر بين كليتي الطب والصيدلةومستشفيات جامعه الزقازيق في إطار مشاركة جادة ومنظمة من أجل تخريج كوادر متميزة ببرنامج الصيدلة الاكلينيكيه بكلية الصيدلة بجامعه الزقازيق .

وأكدت الدكتورة حنان النحاس القائم بعمل عميد كلية الصيدلة أن هذا التدريب زاد الطلاب خبرة وكفاءه كصيدلي اكلينيكي وأتمني لهم العمل والإستمرار والتفوق وقدم الشكر لكل القائمين على هذا التدريب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه الزقازيق ان البرنامج التدريبي يرسخ أن الصيدلي لا غني عنه في المنظومة الطبية حيث يعد شريكا أساسيا بجانب التمريض والفنيين ،فهذا التدريب يرسخ سبل التعاون بين الصيادلة والأطباء بهدف خدمه المواطنين وتقديم خدمه علاجيه متميزة .

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وفي ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة المسئولين من أساتذة كليتي الطب والصيدلة على البرنامج التدريبي وكذا فريق عمل المؤتمر وتكريم الصيادلة الإكلينيكيين وتوزيع الشهادات على الكوادر التي تم تدريبها وتمني سيادته لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية .