شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم بعض العاملين بديوان المديرية لبلوغهم سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة نهلة محمد ممدوح الدسوقي كبير إستشارى بإدارة الثقافة الصحية، والشحات السيد محمد أبوزيد مدير إدارة الموارد البشرية، وعابدين حسن عبدالحليم مسئول الخدمات ، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية ، لبلوغهم السن القانوني للمعاش، وذلك اليوم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.
وأثني وكيل الوزارة علي إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، ودورهم البارز في خدمة القطاع الصحي والمواطنين بالمحافظة خلال فترة عملهم بالمنظومة الصحية، مقدما لهم الشكر وشهادات التقدير تعبيراً عن تقديره لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية، وتسلمت نجلة الدكتورة نهله شهادة التقدير نيابة عنها، نظراً لظروفها المرضية، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق في حياتهم القادمة.
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