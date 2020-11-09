شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يعين «غانم» متحدثا جديدا خلفا لـ«السباعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، بالمكتب الفني للوزير، بتولى مهام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلفًا للمهندس محمد السباعي، الذي تفرغ لعضوية مجلس الشيوخ. وسبق للمتحدث الرسمي الجديد المهندس محمد غانم العمل في المكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، على مدار سنوات، وقبلها كان مهندسًا في الإدارة المركزية لتوزيع المياه بالوزارة، وحصل على العديد من الدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركته في مؤتمرات داخلية وخارجية. يأتي ذلك بينما توجه المهندس محمد السباعى على صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الري بالفيس بوك، بالشكر والتقدير لوزير الموارد المائية والرى على ثقته ودعمه خلال الفترة التي عملت فيها متحدثاً باسم وزارة الموارد المائية والري، متمنيًا التوفيق للمهندس محمد غانم في مهامه الجديدة.

وقال «السباعي»: «خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي على ثقته ودعمه لي خلال الفترة التي عملت فيها متحدثاً باسم وزارة الموارد المائية والرى وأرجو من الله أن أكون قد وُفقت لتلك المسؤولية»، مع خالص الأماني القلبية بالتوفيق لصديقي وأخي العزيز المهندس محمد غانم على توليه مهام المتحدث الرسمى بإسم الوزارة.. والله ولي التوفيق. وشغل «السباعي» مهام المتحدث الرسمي لوزارة الري في أول أبريل من العام الماضي، حيث تولى قبلها منصب مدير أعمال بالفني للوزير، ومؤخرًا ترشح في انتخابات مجلس الشيوخ التي فاز فيها، وهو من مواليد 7 مارس 1984 بمحافظة الشرقية وتخرج فى كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 2007.