شكرا لقرائتكم خبر عن لدفع عجلة العمل.. محافظ سوهاج: إجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاثنين، قرارًا بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة، وذلك لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، إن القرار تضمن تكليف عدلي محمد مصلح أبوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، خلفًا لمحمد عبدالحميد إمبابي لبلوغه سن التقاعد.

وكذلك تكليف محمود على إمام، بالدرجة الأولى التخصصية بديوان عام المحافظة، بالعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة سوهاج، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.