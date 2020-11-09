شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي يشيد بجهود محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب فى نجاح العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها كل محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي التصويت من أجل إنجاح العملية الإنتخابية والحرص على بذل أقصى جهد للخروج بالإنتخابات بصورة جيدة تليق بإسم مصر من حيث عملية التنظيم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكل الناخبين.

وقدم الوزير، الإثنين، في تصريحات صحفية، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر والتجهيزات والتيسيرات التي تم توفيرها لكبار السن وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وكذا التجهيزات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للإنتخابات.

وقال إن المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب والتى عقدت في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء شهدت إقبالاً من قبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات خاصة المرأة والشباب وكبار السن.

وقدم شعراوي الشكر لجميع الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية تحت إشراف قضائى كامل لاستكمال الحياة النيابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وإعلاء دولة القانون ومواصلة مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية.

وأشاد اللواء شعراوى بحرص الشباب على التوافد على اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى التزام العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الثانية بالحيادية والشفافية التامة والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين .

وأكد على التزام المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية وكذا عمليات التطهير والتعقيم التي استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمشاركة المرأة في عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية، واستكمالها مسيرة المشاركة الإيجابية للمرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها مؤكداً أن المرأة دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.

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ووجه شعراوي، خالص التحية لكافة العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز والقيادات المحلية بالمحافظات التي شهدت سقوط أمطار غزيرة والسيول والذين ساهموا في تسهيل وتيسير عمليات تصويت المواطنين، والعمل على مدار ساعات لرفع تراكمات مياه الأمطار من أمام عدد من اللجان وعدم التأثير على العملية الانتخابية والتي كانت تعيق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للعاملين في غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بمحافظات المرحلة الثانية على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل مستجدات الانتخابات على مدار يومي التصويت.