شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشهد حفل تطوير الهوية البصرية والإعلامية بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حفل تطوير الهوية البصرية والإعلامية للمحافظة، بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر في شرق مدينة سوهاج، وتثبيت شعار المحافظة الذي يحمل صورة الملك مينا موحد القطرين.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الجارحي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الشباب والمرأة، وكل أطياف المجتمع بالمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، أن مشروع تطوير الهوية البصرية للمحافظة يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر إمتداد لجذورنا العريقة من الحضارة الفرعونية وهويتنا العربية والمصرية، مشيرًا إلى أهمية التطوير لمواكبة التسارع التقني والتقدم التكنولوجي، وأهمية تصميم الشعار في التعبير عن الهوية البصرية للمحافظة، لتترك إنطباعًا إيجابيًا في ذهن كل من يرى الهوية الخاصة بمحافظة سوهاج.

وقال المحافظ، إن تطوير الهوية البصرية للمحافظة يشمل تثبيت شعار المحافظة الذي يحمل شكل الملك مينا موحد القطرين مرتديًا تاج الوجه البحري باللون الأحمر، وتاج الوجه القبلي باللون الأبيض، بالإضافة إلى قلادة ملكية بها 11 قطعة زخرفية تمثل عدد مراكز المحافظة، والذي طالما تغير شكله خلال السنوات السابقة، والتركيز على هوية سوهاج كمحافظة عريقة لها جذور فرعونية مرتبطة بالحاضر، وما يتم على أرضها من إنجازات.

وأعرب المحافظ، عن شكره للفريق البحثي والخبراء القائمين على مشروع تطوير الهوية من أساتذة جامعة سوهاج، وخبراء السياحة والآثار بالمحافظة، والشركة المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أن الهوية البصرية لسوهاج والشعار الجديد يهدفان إلى تعديل الصورة الذهنية عن سوهاج، وزيادة عدد الزائرين للمحافظة محليًا ودوليًا، من خلال الإنطباع السياحي عن سوهاج كمحافظة تزخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية المهمة على مر التاريخ.

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