شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق الخروبة والمدخل الغربي بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانيا مع علي فرق الطوارئ بمجلس المدينة ازالة تجمعات مياه الأمطار، بطريق الخروبة والمدخل الغربي للمدينة بطريق السلوم، بسيارات ومعدات شفط المياه وذلك ضمن جهود المدينة علي مدار يومين في شفط مياه الأمطار .

وأضاف جاب الله ، بان رجال ادارة تحسين البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يواصلون العمل علي مدار الساعة يوميا لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار.

وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين

ورفع مجلس مدينة مرسي مطروح حالة الطوارئ بسبب مواصلة استمرار الطقس الغير مستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار وجاري العمل علي إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.

يأتي ذلك استمرار لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاجهزة التنفيذية بسرعة ازالة ورفع تجمعات مياه الامطار بنطاق المدينة .

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