شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إزالة آثار الأمطار في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين، جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بعد ما شهدته المحافظة من هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضين.

تفقد المحافظ خلال جولة ميدانية بمدينة مرسي مطروح، الإثنين، طريق القصر ومنطقة الكيلو (4) لمتابعة أعمال رفع مياه الامطار من الشوارع المتضررة من مخرات السيول، وقام فريق الطوارئ والازمات بالمحافظة بالدفع بسيارات لانتشال المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددًا على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع وإعادة الشئ لأصله وفتح الشوارع والطرق أمام المواطنين تيسيرًا عليهم.

كما استمع محافظ مطروح خلال الجولة لعدد من شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء ببعض المناطق مطمئنا الأهالي انه جارى عمل الاصلاحات اللازمة وتم عودة الكهرباء بعدد من المناطق، وجار استكمال إعمال الإصلاح، وسيتم تشغيل الكهرباء تدريجيًا مع الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع المتضررة، مشددًا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع أي بلاغات والتنسيق مع كافة الجهات خلال فترة عدم الاستقرار للسيطرة على أي حادث طارئ.