شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدولة للاعلام، إن وزارة الثقافة اعلنت بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجارى، وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط، أو على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي: https://www.cdf.gov.eg/.../default/files/pdf/foustat2020.pdf، أو تقديمها باليد بالمركز الكائن ب «1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة».

وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.