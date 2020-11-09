شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تلقي 181 ألف و 327 طلباً للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقري، بلغت 181 ألفا و327 طلباً، مشيدا بإقبال المواطنين ورغبتهم في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول، لمتابعة انتظام العمل بهما، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالمسافات البينية، حفاظا على صحة وسلامة العاملين والمترددين على المركز لتلقي الخدمة

وتفقد المحافظ، صالة تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية، وتحدث إلى العاملين، مؤكدا على ضرورة استكمال الأعمال بجدية، وتعاون بين الجميع والعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المخالفين لاستيفاء ملفات التصالح وتسديد نسبة 25 ٪ مقدم جدية التصالح.

وحرص محافظ الشرقية، على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجهاً بحل أي مشكلة فورا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين، وقال إن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصارى جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وأكد غراب، أنه سيواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون والدولة.

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