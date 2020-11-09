شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 محافظات.. انطلاق ورشة عمل لرفع الوعي المجتمعي اتجاه الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالقاهرة، الإثنين، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة من ٩ إلى ١٢ نوفمبر الجاري، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تعقد الورشة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبحضور السفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمشرف العام على المشروع، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، ودولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعبدالحميد شرف، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة وفود من خمس محافظات هي: القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وتمثلت الوفود في رؤساء وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات، وإيمانًا من الدولة المصرية بدور الشباب الفاعل في جميع المجالات شارك عدد من شباب المحافظات الخمس في ورشة العمل من خلال عضويتهم في وحدات السكان التابعة للمحافظات.

وتهدف تلك الورشة، بحسب بيان صحفي الإثنين لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين وخفض معدلات النمو السكاني والحد من الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تلتهم كل عوائد التنمية وتؤثر على الجهود المبذولة في كافة القطاعات، ولتحقيق تلك الأهداف المنشودة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، حيث يجب التنسيق والتعاون مع مسئولي كافة الجهات في المجلس القومي للسكان والصحة والتضامن الاجتماعي وتنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، بالإضافة للتنسيق مع كافة الجهات الشريكة الأخرى والمؤسسات المجتمعية والمدنية لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من أهمها شعور المواطن بجني ثمار التنمية في كافة القطاعات في جميع المحافظات، والتي تسعى لها باستمرار كافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية في كافة قطاعات التنمية.

بدوره أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على دعمه الكامل وتقديم كل السبل الممكنة لتنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» والذي يتم تنفيذه حاليا بعدد من المحافظات من بينها القليوبية، وذلك اتساقا مع رؤية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الدولة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.