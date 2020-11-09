شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنتظر توقيع تمويلات بمليار يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر الاجتماع رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يومياً مشيراً إلى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالي 939.2 مليون يورو و9525.4 مليون جنيه قيمة تنفيذ المرحلة وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها ( 751 مليون يورو) .

ثم تطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومي للتمويل الاطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1،128مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات.