شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء المشاركين في المعسكر التدريبي من برنامج أهل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن أسماء المشاركين في المعسكر التدريبي داخل المحافظة من البرنامج التدريي العاجل لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر».

وأضاف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن البرنامج يقام لمدة 4 أيام بأحد الفنادق السياحية بمدينة العريش، حيث سيتضمن محاضرات وندوات للمشاركين به.

شدد على المشاركين بالمعسكر اتخاذ الاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية..مشيرًا إلى توفير قافلة طبية للكشف على المشاركين في البرنامج حرصا على السلامة العامة الخاصة بهم.

اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر

اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر

اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر

اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر

اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر