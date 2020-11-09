شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تعلن قطع المياه عن مدينة أخميم 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن قطع المياه غدا عن مدينة أخميم والقرى التابعة لها، ومدينة ناصر، وقرية سفلاق بمركز ساقلتة.

وأوضح اللواء بدرى، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة لمدة 8 ساعات، إبتداء من الساعة العاشرة من مساء غدا الثلاثاء، وحتى السادسة من صباح الأربعاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه شرب نيدة السطحية المرشحة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتلك المناطق بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.