شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة كهرباء الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، محطة كهرباء الفرافرة، حيث وجه بدراسه تركيب موزع لربط مناطق سهل بركة وأبومنقار ومعظم مناطق الفرافرة بالمحطة تمهيداََ للربط بمحطة محولات بلاط. وأوضح الزملوط أنه جارى إنشاء محطة توليد جديده بطاقة ٥ ميجاوات لمواجهة زيادة الأحمال ومجابهة الزيادة في معدل الإستهلاك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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