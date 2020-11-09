شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض الموقف المالي لموازنة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، اجتماعا لمناقشة الموقف المالى لموازنة المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والمستشار ابراهيم عبدالغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، وإدارة التخطيط والمتابعة، والمساحة والإدارة المالية والمديرية المالية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح فيما يخص الموقف المالى لموازنة المحافظة ومعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية، مؤكدا أننا نولي اهتماما لتنفيذ المشروعات القومية الخدمية التي تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين موجها بتوفير كافة الدعم المالي لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار خطة التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد بكافة المجالات.