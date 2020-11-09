شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء أ .ح باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات الحفل الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء بالتنسيق مع المحافظة لتكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية بحضور اللواء محمد ابوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور احمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى والعقيد محمود ياسين رئيس جمعية المحاربين القدماء بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداءوالمصابين .

قدم محافظ قنا تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية مؤكدًا على أن شهدائنا الأوفياء ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وهو ما لم تنساه دولتهم التي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية لأبنائها من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة مؤكدا على أهمية الدور الذي يقومون به على حدود الوطن وأنهم الدرع التي تحطمت عليها أطماعالمعتدين والإرهابيين مثمنا دورهم في الحفاظ على الوطن أرضا وشعبا.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المواطنين إلى الوقوف خلف قيادتهم السياسية الحكيمة لاستكمال خطط التنمية المنشودة، معربا عن سعادته بالمشاركة في تكريم أسر هؤلاء الأبطال في كل المناسبات الوطنيةتخليدًا لذكراهم وتقديرا لما بذلوه في سبيل الوطن فهم الذين جادوا بأغلى ما يملكونفي سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره وليحيا الجميع في أمانورخاء وازدهار مؤكدا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الانتماء والاعتزاز بتراب هذاالوطن الغالي .

فيما أكد اللواء أ .ح باسم عزت أن تاريخ القوات المسلحة المصرية على مر العصور ممتلئ بنماذج نستلهم منها روح التضحية والوفاء مازال مستمرا في حماية الوطن مشيرا إلى أن الجمعية تحتفل اليومبتكريم عدد من أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة ومصابي العملياتالحربية من أبناء محافظة قنا تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدموها فداءً للوطن.