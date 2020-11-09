شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق.. وانخفاض درجات الحرارة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد غداً الثلاثاء أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة والاسكندرية 24 و23 درجة على التوالي بدلاً من أمس 25، 24، ويمتد الانخفاض ليشعر المواطن في جنوب الصعيد بطقس بارد ليلاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .

أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( شلاتين – حلايب- رأس بناس )( 30 % تقريباً ) .

ويسود البلاد غداً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي .

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وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 17»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «27- 16»، الأقصر «27– 17»، أسوان «28– 17» .