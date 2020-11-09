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قرعة علنية على 50 منزل ريفي و200 فدان بـ«الوادي الجديد»

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في الوادى الجديد، اليوم الاثنين، قرعة علنية على عدد ٥٠ منزل ريفي ومساحة ٢٠٠ فدان ظهير زراعي تابع لهم بقرية غرب الموهوب بواقع ٤ فدان لكل منتفع، وذلك في جو من الشفافية والحيادية بحضور جميع المتقدمين البالغ عددهم ١٨٩ متقدم ممن أنطبقت عليهم الشروط.

وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، إن توزيع الأراضي على الشباب يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتطوير القري وتوفير مسكن ملائم للمواطنين بها والعمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

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