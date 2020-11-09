وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير البحريني بالقاهرة لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث سُبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدَين.

وأكد مرسي أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبَين في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيتم وضع كل الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ للمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) مع الجانب البحريني، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.

Advertisements

وقام مرسي بتوجيه دعوة إلى وفد بحريني لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي؛ للاطلاع على الإمكانات المتوفرة لديها وتحديد أطر التعاون المشترك.

ومن جانبه، قال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم تأكيد، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدَين، والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.

ومن جانبه، هنَّأ السفير هشام بن محمد الجودر الوزير مرسي لتوليه المنصب، معربًا عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، وحرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر؛ الأمر الذي يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.