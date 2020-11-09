مرتضى منصور ومتحدث "النواب" وأبو حامد وبخيت والشهاوي والشريف.. مشاهير خارج برلمان ٢٠٢١

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أظهر الحصر العددي لأصوات الناخبين بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، خسارة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحاليين، بينما فاز عدد قليل من الجولة الأولى، ويخوض البعض الآخر جولة الإعادة.

وأبرز الأسماء التي خسرت في المعركة الانتخابية، حسب الحصر العددي لأصوات الناخبين، كل من: النائب مرتضي منصور (حصل على ٢١٢٧١ صوتًا، ليحتل الترتيب السادس؛ ما يعني عدم خوضه جولة الإعادة ضمن أربعة مرشحين سيخوضونها)، ومتحدث البرلمان الدكتور صلاح حسب الله، والنائب محمد أبو حامد، وتامر الشهاوي، ومدحت الشريف، وسحر عتمان.

كما لم يوفق أيضًا، حسب الحصر العددي للأصوات، كل من النواب: أحمد الخشب، والسيد حجازي، وعبد الحميد الشيخ، وحمدي بخيت، وعبد الحميد كمال، وإيهاب السلاب، ومحمد أسامة أبو المجد، والنائبة دينا عبد العزيز، وعيد هيكل، ومحمد أبو المجد نصار.

بينما أظهر الحصر العددي للأصوات خوض عدد من نواب تكتل "25- 30" جولة الإعادة؛ وهم النواب: أحمد الطنطاوي وضياء داود وأحمد الشرقاوي ومحمد عبد الغني.

واستطاع النائب أحمد علي، تحقيق الفوز من الجولة الأولى، وكذلك النائب محمد المسعود، وعمر وطني، ومحمد عبد الرحمن راضي.

وفي ما يتعلق بالقائمة الوطنية، أشار الحصر العددي للأصوات إلى نجاح النواب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، وعبد الله لاشين، وطارق الخولي، وخالد عبد المولى.

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جدير بالذكر أن هذه النتائج الأولية هذه تأتي وَفق الحصر العددي لأصوات الناخبين، بينما النتائج النهائية المعتمدة تكون من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيستمر لمدة 5 سنوات ميلادية تنتهي في 9 يناير 2021؛ خصوصًا بعدما افتتح عبد العال في 1 أكتوبر الماضي أعمال الجلسة العامة للبرلمان لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد لـ"الخليج 365" أن نواب البرلمان الحاليين مستمرون في عضويتهم البرلمانية حتى نهاية مدة المجلس الحالي، وبالتالي فلهم كل الصلاحيات التي منحها لهم الدستور المصري.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الأعضاء لهم كل الصلاحيات التشريعية والرقابية خلال المدة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية؛ حتى إذا كانوا مرشحين لهذه الانتخابات.

وتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.