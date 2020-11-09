المحكمة التأديبية تجازي مسئول سابق بالشباب والرياضة لطباعة دفاتر مالية بالمخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات.

صدر الحكم برياسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

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ونُسب إليها قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011 بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة هذا المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الشباب الرياضة بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

بداية الواقعة، ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام 2014 ، بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن اتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلاً عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات، حيث تم التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل وصرف قيمة تلك الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، بالإضافة الى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات.

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكرته المحالة، أنها كانت تهدف لصالح العمل، ولم تكن على دراية بالتعليمات المالية التي توجب طباعة مثل هذه الدفاتر بالمطابع الأميرية، ولا تعلم اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لأنها غير مختصة بالشئون المالية، واعتقادها أن المذكرة محل التحقيق تم عرضها على الشئون المالية قبل موافقة الوزير باعتبارها جهة الاختصاص، فقد كان عليها بصفتها تشغل وظيفة مدير عام الإلمام باللائحة المالية وكافة القوانين المنظمة لعملها باعتبارها المسئولة عن العرض على السلطة المختصة، لأنه يتعين على العامل السعي للإلمام بالتعليمات المعمول بها بجهة عمله، ويجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة .