نادي القضاة: توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الجامعات لحصول القضاة وذويهم على الماجستير والدكتوراه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: وقع نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة النادي، مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد أحمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية لحصول القضاة واسرهم علي درجة الماجستير والدكتوراة في المجالات الهامة.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان اليوم الاثنين، أنه إيمانا من نادي قضاة مصر بدوره التنويري لرفع المستوى العلمي للقضاة وأسرهم وتوفير كافة السبل لحصولهم على درجة الماجستير والدكتوراة في المجالات الهامة والضرورية بأيسر الطرق وذلك بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع كبرى الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية.

وشمل البروتوكول التعاون في العديد من المجالات منها إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تهم الطرفين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات وتبادل الدوريات والنشرات والإصدارات

كما يستفيد بموجب هذه المذكرة أعضاء النادي و ذويهم من الدرجة الأولى للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من المعهد

على أن تتولى رئاسة اللجنة الثقافية بالنادي التنسيق والترتيب مع مدير المعهد في كافة المسائل المتعلقة بالمذكرة والناشئة عنها

وحيث أنشئ معهد البحوث والدراسات العربية بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 سبتمبر 1952 وتم نقل تبعية المعهد للمنظمة العربية للتربية والثقـافة والعــلوم عـام 1970، كإحدى المنظمات المتخصصة في إطار جامعة الدول العربية، مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة ، ويهدف إلى تكوين جيل من الأكاديميين في تخصص الدراسات العربية في عشرة مجالات للعلوم الاجتماعية هي: الجغرافيا – التاريخ – السياسة – الاقتصاد – الاجتماع – القانون – اللغة والأدب – الإعلام – التربية – التراث.

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