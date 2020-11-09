التحقيقات في اتجار 4 مسجلين للمخدرات: "صنعوا تامول وترمادول مغشوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تصنيع 4 مسجلين خطر الأقراص المخدرة داخل مصنع بالجيزة وتجهيز عدة أوكار للتصنيع وترويج المخدرات.

وكشفت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة نجحت في تحديد هوية المتهمين وهم 4أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين جميعاً بمحافظة الجيزة وتم ضبطهم بعدة أكمنة.

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وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم، وذكرت التحريات أن المتهمين اتخذوا من دوائر قسمي شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم اثنين منهم بتوفير التمويل اللازم وتجهيز المواد الخام الأولية فضلاً عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص وصولاً للمنتج النهائي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وكذا ضبط كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف – كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع ومبلغ مالي و8 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي وطابعة وسيارة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والتصنيع، والهواتف المحمولة والسيارة في النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 35 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت ارسال عينة من المضبوطات للمعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد نوعها.