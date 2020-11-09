شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشن حملات لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمنطقة أبو عميرة بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان بشن حملات موسعة للنظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بمنطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق ،وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين المنتشرين بالمنطقة بالقرب من شريط السكة الحديد، والزامهم بالمحلات المخصصة لهم وذلك لتقليل حدة الزحام بالمنطقة وفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ،وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق .

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة الأكشاك المخالفة بالمنطقة ومراجعة التصاريح الممنوحة للأكشاك المقامة بها، وذلك للبدء فورا في إعداد التصور الأمثل لتطوير وتجميل منطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق، حيث تعد من أهم واقدم المناطق بالمدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد الأعمال النهائية برامب المشاة بكوبري أبوعميرة، والمقام بميل متدرج من خلال انشاء مطلع سطحي لكوبري المشاة بناحية هرية، وكذلك إنشاء منزل للكوبري بناحية حسن صالح .

أوضح المحافظ أن الهدف من إقامه كوبري المشاة الخرساني والمقام بميل متدرج (رامب) بمطلع ومنزل واستبداله محل الكوبري الحديدي، لتسهيل حركة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالكوبري ودخوله الخدمة، للتيسير على المواطنين ولحمايتهم من حوادث القطارات.