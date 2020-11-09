شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توزع منشورًا بالمحافظات بشأن تنفيذ حملة تجريع الطلاب ضد الديدان المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن ضرورة تنفيذ حملة قومية للحد من انتشار الطفيليات المعوية في مصر في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم.

تضمن المنشور تجريع جميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بكل مدارس الجمهورية ريف وحضر وحكومي وخاص للعمل على القضاء على الديدان المعوية.

وأكد المنشور أن العمل في تنفيذ الحملة يبدأ في الفترة من 8 نوفمبر حتى 19 نوفمبر المقبل، ويتم التجريع بعقار المينداذول قرص واحد قابل للمضغ لتلاميذ المدارس من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف السادس الابتدائي ورياض الأطفال، ويتم التجريع لجميع تلاميذ مدارس الحضر عن طريق التأمين الصحي بالمحافظات، ويتم التجريع لتلاميذ المدارس بالريف عن طريق وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

وشدد المنشور على ضرورة التنبيه على جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف باتخاذ اللازم نحو تيسير تنفيذ الحملة والتعاون مع الفريق القائم بالعمل من الوحدات الصحية التابع لها المدارس المستهدفة.

كان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم، قد أمر بتوزيع المنشور على جميع محافظات الجمهورية بعد توقيعه.

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