شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب وقائي: مُقبلون على فترة خطيرة.. ويجب ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبداللطيف المٌرّ، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إن مصر لا تزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لكننا مقبلين على فترة خطيرة وهي الشتاء، لوجود أمراض تنفسية عدة، وهناك حالة غير مفهومة من اللامبالاة من قبل كثير من المصريين.

وأضاف «المٌرّ» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة TeN، الإثنين، أن «وجود 200 حالة مصابة يوميا في مصر، لا يعني أننا بأمان، والأرقام الموجودة تشير إلى وجود أعداد كبيرة خلال فترة قريبة، على الرغم من جهود الدولة، التي تبذلها في مواجهة الفيروس»، مشيرًا إلى أن «على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات خلال تلك الفترة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل حقيقي، سواء في المنزل أو أماكن العمل، قد يكون أخوك أو أختك أو مراتك مريض».

وناشد أستاذ الصحة العامة المواطنين بالحرص على الحصول على لقاح الإنفلونزا، تجنبًا للأمراض التنفسية.