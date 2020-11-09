شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ11 حالة تعد خلال الـ48 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، عن إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1039م2، وحالة أخرى على مساحة 8 قراريط بنطاق المحافظة، وذلك خلال الـ48 ساعة ماضية منذ بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، مؤكدًا بعدم التهاون والتصدي بقوة لحالات الاستيلاء والتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ المنوفية أنه خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية أبومشهور على الطريق السريع ببركة السبع على مساحة 8 قراريط، وحالة تعدي أخرى بقرية الحامول على مساحة 126 م2 بمركز منوف، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على مساحة 100 م2 بناحية الكمايشة بمركز تلا، وحالتين على مساحة 300 م2 بقري طاليا وصراوة بمركز أشمون.

وأضاف المحافظ أنه خلال اليوم الثاني للانتخابات تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي بقرية القرنين التابعة لمركز ومدينة الباجور على مساحة 100 م2 وحالة تعدي أخرى على مساحة 168 م2 بناحية زوير بشبين الكوم، بالإضافة إلى حالة تعدي بناحية سرسنا على مساحة 40 م2 بمركز الشهداء وحالة أخرى على مساحة 60 م2 بقرية ميت موسي بمركز شبين الكوم، فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي بناحية شنشور على مساحة 120 م2 وناحية طاليا على مساحة 25 م2 بمركز أشمون.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية برصدأية تعديات والتصدي لأعمال البناء المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بقوة لأي تعديات تتم على أرض المحافظة.