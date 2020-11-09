شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الأكل الكوري الحلال بالقاهرة.. وسفير سيول: فرصة لتبادل الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مهرجان الأكل الكوري الحلال، أمس، على ضفاف النيل لمدة أسبوعين، بمشاركة عدد من الشركات المصرية والشركات الكورية عبر «الفيديو كونفرانس» بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في مبادرة لتبادل الأطعمة والمنتجات المصرية والكورية وفق الشريعة الإسلامية «حلال».

وقال السفير الكوري الجنوبي في القاهرة، هونج جين ووك، إن الأطعمة الكورية أصبح لها سوق كبير في مصر بعد الترويج للدراما والموسيقى الكورية، موضحًا أن المصريين محبي الثقافة الكورية وجدوا صعوبة في الحصول على المكونات الكورية الحلال، فضلا عن الصعوبات المتمثلة في توفير مستلزمات تلك الأطعمة لطبخها في المنزل.

وتابع «ووك»، أن توفير المنتجات الحلال الكورية، سيمكن الأسر المصرية تذوقها، وسيكون هناك رغبة متبادلة في كوريا لتذوق الطعام المصري.

من جانبه، قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هناك 173 شركة مصرية تقدم 5 آلاف منتج «حلال»، إلى مختلف دول العالم، فيما تم تسجيل علامة «حلال» على المستوى المحلي والدولي لدول «أمريكا وتركيا وسنغافورة وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا»، موضحًا أن حجم التجارة المتوقعة في سوق المنتجات الحلال سيصل إلى 200 تريليون دولار، سواء في مجال الطعام أو مستحضرات التجميل، لافتًا إلى أن المستهلكين مسلمين وغير مسلمين، مشيرًا إلى أن هناك دول ترفض استقبال أي منتجات دون اعتمادها بشهادة الحلال.

وأوضح أن هناك تطور سريع في صناعة الأطعمة الحلال على الصعيدين الإقليمي والدولي، المتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات ومستحضرات التجميل، موضحًا أن مصر تقدمت بمقترح مشروع مواصفة الاشتراطات العامة للمنتجات الغذائية «حلال» إلى اللجنة الدولية وجاري توزيعها على البلدان الأعضاء في «كودكس»، حيث جاري تولي مصر رئاسية وسكرتارية اللجنة الخاصة بالمصطلحات المتعلقة بمنتجات «حلال».

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