شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بدائرة «سرس الليان»: الإعادة بين 4 مرشحين وتقدم القائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اظهرت نتائج فرز اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب، اليوم الاثنين، بدائرة سرس الليان، بمحافظة المنوفية، وجود إعادة بين كل أحمد أبوزيد، وأمير الجزار، وعادل طلبة، وأيمن معاذ.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر 86335 صوتا انتخابيا، بينما حصل تحالف المستقلين على 33466 صوتا انتخابيا.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وجرت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

وتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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