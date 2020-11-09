شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية»: تحرير 839 محضرًا بنطاق المحافظة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه تم شنّ حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، الإثنين، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحرير 839 محضرًا تموينيًا في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 8 من نوفمبر الجاري.

وأضاف «الجمال» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المحاضر تنوعت بين 391 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و448 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلى من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.