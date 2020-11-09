شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: سحب عينات كل ساعة لمعرفة نسب العكارة في مياه الترعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، متابعة فريق العمل بقطاع المعامل والجودة بالشركة بالتنسيق مع مديرى المناطق على مدار الساعة لسحب عينات كل ساعة لمعرفة نسب العكارة في مياه الترعة، وذلك للإيقاف المحطات الكومباكت في حالة وصول نسبة العكارة لـ 50 وحدة عكارة، مع العلم بان جميع المحطات كبرى مرشحه مازلت تعمل بكامل طاقتها التصميمية، مع رفع حالة الاستعداد القصوى.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، انه تم إيقاف محطات التل الكبير الكومباكت لمدة ساعات قليلة، وذلك بعد أن وصلت نسب العكارة بالترع إلى 150 وحدة عكارة وقد تأثرت المحطات بالقطاع البحرى بالبعالوه، والبغاده القبلية التابعة لمركز القصاصين، كما تم إيقاف محطة مياه البعالوة، ومحطة السبع ابار، وتم تشغيلها بعد سحب عينات من المياه وتحليلها وتم التأكد من صلاحيتها.