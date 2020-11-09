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شكرا لقرائتكم خبر عن حصص من الأسمدة للمشروعات الزراعية الاستثمارية فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص حصص أسمدة من مصانع الأسمدة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة مباشرة دون وسيط، وذلك للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج.
جاء ذلك في أعقاب تفقده مشروع استثمار زراعي بمنطقة سهل قروين بالفرافرة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جدية التنفيذ، حيث أشاد بمعدلات أداء العمل بالمشروع المقام على مساحة 45 الف فدان، حيث تم الانتهاء من زراعة 18 الف فدان كمرحلة أولي وجاري زراعة المحاصيل الشتوية من أهمها البطاطس.
وعلي هامش الجولة عقد الزملوط لقاءاً مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الاستثمارية بمنطقة سهل قروين الجديدة لمناقشة وطرح مشكلاتهم ومقترحاتهم لدعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك بحضور يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة ،حيث تم استعراض آليات عملية لحل بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجههم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب المزيد منها بما يخدم التنمية الشاملة في الوادى الجديد.
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