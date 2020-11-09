شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن فتح باب التقدم للإلتحاق بالوظائف الإشرافية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن فتح باب التقدم للقيام بأعمال بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر .

وأوضحت الهيئة أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 20 وظيفة قيادية واشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط، وفقا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلها داخل الهيئة ووفقا للمعايير الاي اقرها محلس ادارة الهيئة. بما يضمن النزاهة والشفافية لاختيار افضل العناصر المهنية.

فيما أشارت الهيئة إلى أن من شروط الإلتحاق بالوظائف الإشرافية وجود خبرة في مجال الإدارة والوظيفة المتقدم لها لا تقل عن 3سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الدراسات العليا في مجال الإدارة، بالإضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسب الآلي وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، كما يفضل أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الأقصر.

هذا؛ وشملت مجموعة الوظائف الإشرافية التي أشار إليها الإعلان «مدير فرع الهيئة بالأقصر، نائب مدير الفرع، مدير الإدارة القانونية، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة رضاء المتعاملين، مدير إدارة التسويق، مدير إدارة المكتب الفني،مدير إدارة الأمن، مدير الإدارة الإستراتيجية، مدير إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير إدارة الجودة، مدير إدارة الرعاية الأولية، مدير الرعاية الثانوية والثالثية، مدير إدارة الإمداد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، مدير الشؤون المالية، مدير الشؤون الإدارية، مدير إدارة الشؤون الهندسية والمشروعات، مدير إدارة الموارد البشرية».

بينما اشترط إعلان شغل الوظائف الإشرافية أن يتم إرسال السيرة الذاتية لراغبي الإلتحاق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على البريد الإلكتروني [email protected]، مرفقًا بها كافة الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للمتقدم للوظيفة، في موعد أقصاه 14نوفمبر الجاري، مع الوضع في الاعتبار أنه لن ينظر لأي بريد إلكتروني بدون ذكر كود الوظيفة طبقًا للإعلان المرفق.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، أن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات الصعيد يأتي في إطار اهتمام الدولة بالصعيد وأهلها لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية في مختلف المناطق، وبما يسهم في تقديم خدمات متميزة تليق بأهل الصعيد.

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وأكد السبكي أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار شديدة الوضوح بضرورة العمل على الإسراع في تقديم خدمات طبية وفقا لمعايير قياسية في مناطق الصعيد، وبما يتماشي مع خطط التنمية للدولة في تنمية المواطن الصعيدي وتلبيه كل الاحتياجات الخاصة به.